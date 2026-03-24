Успех возможных переговоров между США и Ираном о заключении соглашения, направленного на прекращение боевых действий на Ближнем Востоке, маловероятен. Об этом сообщает телеканал «Al-Arabiya».

По словам источников телеканала, Иран вряд ли согласится на требования США, которые, вероятнее всего, будут включать в себя ограничения иранской ядерной и баллистической ракетной программ.

Президент США Дональд Трамп 23 марта написал в социальных сетях, что США и Иран провели «очень хорошие и продуктивные» переговоры о полном и тотальном урегулировании конфликта на Ближнем Востоке. В тот же день премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что Трамп считает возможным «использовать огромные достижения, полученные Армией обороны Израиля (ЦАХАЛ) и вооруженными силами США, для реализации целей войны в рамках сделки — сделки, которая сохранит наши жизненно важные интересы».