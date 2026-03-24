Госдума РФ приняла законопроект, предполагающий уголовную ответственность за отрицание факта геноцида советского народа в период Великой Отечественной войны.
Как передает московский корреспондент АПА, законопроект предусматривает поправки к закону об ответственности за уничтожение и осквернение военных захоронений, а также захоронений жертв геноцида советского народа.
Закон о реабилитации нацизма предполагает лишение свободы сроком до трех лет.
За уничтожение, повреждение и осквернение мемориалов, в том числе за границей, грозит штраф до 5 млн руб. либо лишение свободы до пяти лет.