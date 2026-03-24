Глава МИД Ирана Аббас Арагчи тайно проинформировал спецпосланника президента США Стива Уиткоффа о том, что верховный лидер Ирана Моджтаба Хаменеи одобрил проведение переговоров с Соединенными Штатами о потенциальном соглашении. Об этом со ссылкой на источники сообщают во вторник израильские СМИ.

По их данным, новый верховный лидер согласился завершить войну, но на условиях Ирана.

Напомним, что США и Израиль 28 февраля начали военную операцию против Ирана, нанеся авиаудары по ряду городов. В ответ Иран выпустил ракеты по территории Израиля, а также атаковал американские военные базы в странах Персидского залива. В связи с ситуацией ряд государств региона временно закрыл воздушное пространство. В тот же день в результате ударов был убит верховный лидер Ирана Али Хаменеи.

Президент США Дональд Трамп в понедельник, 23 марта, заявил, что Вашингтон провел «очень хорошие» переговоры с Тегераном о «полном урегулировании» конфликта на Ближнем Востоке.

Иран, в свою очередь, утверждает, что не имел прямых контактов с США.