Иранская полиция задержала в общей сложности 466 человек по обвинению в онлайн-деятельности, направленной на подрыв национальной безопасности страны. Reuters пишет, что об этом во вторник сообщили государственные СМИ Ирана.

Отмечается, что данная операция стала одной из крупнейших облав в сфере безопасности с момента начала войны с Израилем и США.

По сообщениям иранских медиа, в течение марта было произведено более 1 тыс. арестов. Задержанных обвиняют в съемке режимных объектов, распространении антиправительственного контента в сети или «сотрудничестве с врагом».

В заявлении полиции утверждается, что задержанные были связаны с «вражескими» сетями, стремящимися дестабилизировать ситуацию внутри Ирана.