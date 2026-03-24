В ночь на 24 марта российская армия нанесла массированные авиаудары по нескольким районам Украины. В Киеве были слышны взрывы, работала система ПВО. В ходе авиаудара использовались беспилотники, баллистические и крылатые ракеты. По Запорожью был нанесен удар 6 беспилотниками и 5 ракетами. В результате повреждено 20 многоэтажных зданий, частные дома и автозаправочные станции, 1 человек погиб и 9 получили ранения.

В результате авиаударов по Полтаве повреждены гостиницы и дома. Возникли крупные пожары, задержки поездов. Два человека погибли и 11 получили ранения.

В Харьковской области беспилотник попал в пригородную электричку, в результате чего погиб 61-летний пассажир.

В Херсоне обстрелян центр города, разрушены частные дома и гараж. Под завалами погиб один человек, еще двое получили ранения.

Взрывы также были слышны в Сумской и Ивано-Франковской областях.