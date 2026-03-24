В результате атак на Израиль пострадали более 4530 человек, включая гражданских лиц и военнослужащих, из них 678 — дети. Об этом говорится в информации, предоставленной Управлением национальной общественной дипломатии Израиля.

Согласно данным, в результате атак Ирана и «Хезболлы» погибли 19 человек. Отмечается, что большинство пострадавших получили лёгкие ранения.

Сообщается, что 4829 гражданских лиц из 41 муниципалитета были эвакуированы из своих домов, которые стали непригодными для проживания. Во многих регионах страны приостановлен учебный процесс.

В операциях, проводимых Военно-воздушными силами Израиля против Ирана, было использовано более 10 000 бомб. В рамках операций против «Хезболлы» нанесены удары по более чем 2000 объектам этой организации на территории Ливана.

В ходе наземных операций в Ливане погибли двое военнослужащих израильской армии.

Сообщается также, что более 140 000 израильтян, находившихся за границей до 28 февраля, уже вернулись в страну.