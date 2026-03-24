По меньшей мере 15 бойцов Сил народной мобилизации «Аль-Хашд аш-Шааби» погибли в результате авиаудара в провинции Анбар на западе Ирака. Об этом сообщило агентство INA.

По его информации, жертвами атаки на штаб командования стали 15 человек, а также командир ополчения в провинции Анбар Саад Дауаи. Ранее сообщалось о гибели командира и его нескольких соратников, однако точное число погибших не приводилось.

С начала военной операции США и Израиля против Ирана в Ираке погибли десятки бойцов Сил народной мобилизации в результате американских ударов с воздуха по их позициям в арабской республике.