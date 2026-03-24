Премьер-министр Италии Джорджа Мелони признала поражение на референдуме по вопросу о предложенной ее правительством реформы и заявила о продолжении работы до конца срока.

«Суверенитет остается за народом, и сегодня он ясно высказался. Правительство выполнило обещание — предложило реформу из предвыборной кампании и оставило в гражданам выбор. Мы, как всегда, уважаем этот выбор, хотя остается горечь за потерянную возможность модернизировать Италию. Но мы продолжим спокойно и добросовестно выполнять нашу работу на благо страны во исполнения мандата. Мы пойдем вперед решительно, ответственно и с уважением интересов Италии и ее нарда», — сказала она в обращении в Х.

Согласно первым частичным результатам голосования, против реформы высказались 54,47%. На голосование был вынесен достаточно технический вопрос об изменении конфигурации и расстановки позиций в судебно-следственной системе, которая, согласно конституции, является независимой ветвью власти.