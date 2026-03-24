Казахстан и Китай обсудили совместное развитие контейнерных сервисов по ключевым направлениям: Транскаспийскому международному транспортному маршруту (ТМТМ), «Китай — Европа», «Китай — Центральная Азия» и «Китай — РФ»

Пресс-служба Казахстанских железных дорог (КТЖ) сообщает, что соответствующие вопросы были рассмотрены на переговорах председателя Правления АО «НК «КТЖ» Талгата Алдыбергенова с председателем Совета директоров Государственной корпорации «Китайские железные дороги» Го Чжусю в Пекине.

Китайская сторона с удовлетворением отметила планомерный и устойчивый рост объемов грузовых перевозок за 2025 год. Стороны наметили планы по дальнейшему увеличению объемов транспортировки и обмена поездами через межгосударственные пограничные пункты на 2026 год. Для укрепления транзитного потенциала стороны договорились об увеличении количества контейнерных поездов, глубокой цифровизации процессов взаимодействия и предварительной передаче информации по планированию и управлению перевозками.

Планируется синхронизация строительства вторых путей на участке «Алашанькоу — Достык», развитие терминальных мощностей, а также модернизация участков «Алтынколь — Хоргос» и «Хоргос — Цзинхэ». Отдельным пунктом повестки стала реализация проекта третьего трансграничного железнодорожного перехода «Бахты — Тачэн», включая определение прогнозных объемов и номенклатуры грузов. Стороны также обсудили запуск туристического поезда из Китая в города Казахстана и страны Центральной Азии.