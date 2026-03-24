Иран имеет возможности для быстрого восстановления электростанций в случае ударов по ним со стороны США и Израиля. Об этом заявил министр энергетики страны Аббас Алиабади государственной телерадиокомпании IRIB.

По его словам, у властей Ирана имеется план по быстрому восстановлению любых станций в случае их поражения.

«Гражданам не стоит беспокоиться. Если электростанции будут поражены, они будут быстро восстановлены и модернизированы», — отметил министр.

Отметим, что ранее президент США Дональд Трамп пригрозил нанести сильные удары по энергосистеме Ирана. При этом накануне Трамп заявил, что поручил Министерству обороны Соединенных Штатов отложить любые военные удары по иранским электростанциям и энергетической инфраструктуре на пять дней, при условии успешного завершения текущих переговоров между сторонами.