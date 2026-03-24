Ливанская радикальная группировка «Хезболла» сообщила о нанесении ударов по пяти объектам Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ), сообщает телеканал Al-Jazeera.

По данным телеканала, целями атак группировки стали места скопления израильских войск, казармы, радиолокационная станция и артиллерийские позиции.

В частности, ракетному обстрелу подверглись израильские военнослужащие на юге Ливана.

Кроме того, «Хезболла» задействовала беспилотники и ракеты для ударов по израильской РЛС, и артиллерийским позициям.