Иран выпустил несколько волн ракет по Израилю, сообщило израильское военное командование после того, как президент США Дональд Трамп отложил угрозу бомбардировки энергосистемы Исламской Республики из-за, как он выразился, продуктивных переговоров с иранскими официальными лицами, сообщает «Рейтерс».

Ракеты вызвали срабатывание сирен воздушной тревоги в некоторых районах Израиля, включая Тель-Авив, где были слышны взрывы перехваченных ракет. В результате одной из атак дома на севере Израиля были повреждены падающими обломками после перехвата. О погибших не сообщается.