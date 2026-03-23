Иран совместно со странами региона в состоянии сами обеспечить безопасность судоходства в Персидском заливе без какого-либо вмешательства других государств. С таким заявлением выступил Генеральный штаб Вооруженных сил исламской республики.

«Армия Ирана, превосходящая противников, способна обеспечить безопасность Персидского залива в сотрудничестве с государствами региона», — указывается в заявлении генштаба. В нем подчеркивается, что «внерегиональные страны не имеют права вмешиваться в эту область».

По утверждению ВС Ирана, исламская республика «имеет полное превосходство в зоне Персидского залива и в территориальных водах Омана, а также грамотно и эффективно контролирует Ормузский пролив». Исходя из этого, добавили в генштабе иранской армии, «не будет необходимости устанавливать мины в Персидском заливе, а Иран будет использовать все возможности для обеспечения необходимой безопасности в регионе».