В Корпусе стражей исламской революции (КСИР) сообщили о начале 77-й волны ударов по Израилю и американским военным базам на Ближнем Востоке, передает Al Jazeera.

«Атаки с использованием сверхтяжелых и точечных систем, баллистических ракет Khyber Shaken и разрушительных дронов нацелены на север, центр и юг Израиля», — приводит телеканал выдержку из заявления представителя КСИР.

Иранские военные также утверждают, что нанесли удары по американским базам «Али Аль-Салем» в Кувейте, «Аль-Хардж» в Саудовской Аравии и «Аль-Дафра» в ОАЭ.

«Противоречивое поведение президента США Дональда Трампа не заставит нас оставить фронт, и мы продолжим борьбу», — отмечается в заявлении.