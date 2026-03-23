Иранские власти не намерены продолжать возможный диалог с США в формате, который существовал до начала военного противостояния в регионе. Об этом заявил советник председателя Меджлиса (парламент) Ирана Ибрагим Расули.

«Новости о якобы предстоящей встрече представителей Ирана и США совершенно далеки от реальности», — указал Расули, слова которого привел ливанский телеканал Al-Mayadeen.

По словам советника, Тегеран «не вернется к рамкам переговоров, которые американцы создали до агрессии». Раньше, пояснил Расули, «представленные инициативы были общими, но теперь именно мы определяем детали и диктуем условия».

Советник спикера Меджлиса указал, что Иран не хочет, чтобы страны, «продавшиеся Америке» и Израилю, «получали выгоду от [эксплуатации] Ормузского пролива». «И это наше право», — убежден Расули.

Он также пояснил, что «государства, стремящиеся к прекращению войны, должны учитывать точку зрения Тегерана», который «и определяет условия».