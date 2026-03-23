Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов провел телефонный разговор с иранским коллегой Аббасом Арагчи, говорится в сообщении пресс-службы азербайджанского МИД.

В ходе беседы стороны обсудили региональную ситуацию. Министры также обменялись мнениями по возможным усилиям в вопросе прекращения военной эскалации в регионе. Кроме того, главы МИД подчеркнули важность обеспечения безопасности в Каспийском регионе.

Дж.Байрамов вновь обратил внимание иранской стороны на то, что Баку ожидает завершения расследования по фактам беспилотных атак с территории Ирана на азербайджанскую Нахчыванскую Автономную Республику.

Стороны также обменялись мнениями по двусторонним вопросам, представляющим взаимный интерес.