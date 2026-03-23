Около 57 военных были спасены после крушения самолета Hercules C-130 ВВС Колумбии, сообщило агентство Reuters со ссылки на источники.
Ранее представитель местных властей Карлос Арбей Кларос в эфире телеканала Caracol сообщил, что в больницы были доставлены около 30 военных. По его данным, всего на борту находилось более 110 человек.
Власти пока не приводили данных о количестве погибших.
Hercules C-130 потерпел крушение вскоре после взлета в муниципалитете Пуэрто-Легисамо.
20:40 Самолет ВВС Колумбии разбился на юге страны, передает радиостанция Caracol.
Отмечается, что на борту находились не менее 100 военнослужащих.
О пострадавших не сообщается, на месте работают экстренные службы.