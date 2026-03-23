Власти Ирана не проводили никаких переговоров с США, на соответствующие предложения посредников выразили свою позицию. Об этом сообщил агентству IRNA официальный представитель МИД исламской республики Исмаил Багаи.

«В последние несколько дней от некоторых дружественных стран поступали сообщения относительно просьбы США о переговорах по прекращению войны, на которые был дан определенный ответ в соответствии с принципиальными позициями страны», — сообщил он.

Багаи опроверг информацию о «каких-либо переговорах и обсуждениях с США за последние 24 дня и заявил, что позиция Исламской Республики Иран в отношении Ормузского пролива и условий прекращения огня не изменилась», приводит его слова агентство.