Роскошные отели ОАЭ снижают цены до 20-30% от обычных тарифов из-за низкой загрузки, сообщила «Интерфаксу» PR-директор туроператора «Интурист» Дарья Домостроева.

«Март — традиционно самый высокий сезон для отелей эмиратов с самыми высокими ценами, но сейчас спрос по понятным причинам упал. Отели Дубая продолжают работу, несмотря на сложную обстановку в регионе. Но цены предлагают на уровне низкого сезона и в дополнение к ним дают спецпредложения и скидки, что суммарно может снижать цены на 70-80% от обычного тарифа в марте, который мог достигать в некоторых наиболее дорогих объектах $3,5 тысяч за ночь», — рассказала она.

По словам эксперта, в отелях Дубая сейчас отдыхают либо жители ОАЭ, либо туристы из соседних стран Персидского залива.