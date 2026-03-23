Американский портал Axios и 12-й канал израильского телевидения утверждают, что посредниками между Ираном и США в настоящее время выступают Турция, Египет и Пакистан.

«По свидетельству американских источников, в последние два дня в попытке обеспечить деэскалацию послания США и Ирана передавали Турция, Египет и Пакистан», — написал в X корреспондент портала Axios и 12-го канала телевидения Израиля Барак Равид.

В соответствии с полученными им сведениями, «должностные лица высокого ранга этих трех стран провели раздельные переговоры с посланником Белого дома Стивом Уиткоффом и министром иностранных дел Ирана Аббасом Арагчи». «Посредничество продолжается, и есть прогресс. Обсуждается завершение войны и решение всех оставшихся вопросов. Мы надеемся вскоре получить ответы», — сказал Равиду неназванный источник.