Иран и США не ведут никаких переговоров, заявил президент исламской республики Масуд Пезешкиан в своем телеграм-канале.

«Высказывания президента США звучат в контексте попыток снизить цены на энергоносители и выиграть время для реализации своих военных планов», — считает он.

Американский лидер Дональд Трамп ранее заявил, что по итогам двухдневных, «очень хороших и продуктивных» переговоров с Ираном поручил Пентагону прекратить удары по иранским электростанциям и энергетической инфраструктуре на пять дней. По словам Трампа, Вашингтон и Тегеран обсуждали урегулирование военных действий на Ближнем Востоке.

Пезешкиан указал, что в последние дни Иран ведет переговоры только со странами Ближнего Востока, в частности с Оманом, чтобы обеспечить координацию и проход кораблей через Ормузский пролив. «Эти контакты являются открытыми, никаких секретных переговоров между Тегераном и Вашингтоном не ведется», — подчеркнул он