Азербайджанская сторона ожидает разъяснений в связи с заявлением официального представителя МИД России Марии Захаровой, заявил пресс-секретарь Министерства иностранных дел (МИД) Азербайджана Айхан Гаджизаде.

По его словам, высказывания Захаровой на последнем брифинге были расценены как неприемлемые.

«Заявление пресс-секретаря Министерства иностранных дел Российской Федерации Марии Захаровой, которая в ходе последнего пресс-брифинга, отвечая на вопрос относительно высказывания премьер-министра Армении Никола Пашиняна о религиозных деятелях, попыталась упомянуть имя общенационального лидера Азербайджана Гейдара Алиева, не имеющее никакого отношения к данной теме, является неприемлемым», — отметил Гаджизаде.

Он заявил, что упоминание имени общенационального лидера Гейдара Алиева подобным образом является проявлением неуважения к его наследию и азербайджанскому народу:

«Подобные заявления не соответствуют стандартам, ожидаемым от официального представителя. Дипломатия требует дисциплины, точности и ответственности, а не неуместных заявлений, усиливающих напряженность и подрывающих доверие. Мы ожидаем разъяснений от российской стороны в связи с данным заявлением».