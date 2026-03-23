Президент США Дональд Трамп поручил Пентагону отложить удары по иранским электростанциям и энергетической инфраструктуре на пять дней.

«С удовольствием сообщаю, что Соединенные Штаты Америки и Иран в течение последних двух дней провели очень хорошие и продуктивные переговоры относительно полного и всестороннего урегулирования наших военных действий на Ближнем Востоке», — написал он в соцсети TruthSocial.

Дональд Трамп отметил глубину и конструктивность переговоров с Ираном, которые, по его словам, будут продолжаться в течение этой недели.

Ранее, 22 марта Трамп выдвинул Ирану ультиматум, пригрозив уничтожить электростанции страны, если Тегеран не откроет Ормузский пролив в течение 48 часов.

Иран, в случае атаки на свой топливно-энергетический комплекс, пообещал нанести ответные удары по всем объектам энергетической и информационной инфраструктуры США в регионе.