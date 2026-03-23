Жители иранской столицы Тегерана сообщают об отключении электричества в большинстве районов города после серии авиаударов, передает The New York Times.

Корпус стражей исламской революции (КСИР) также сообщил о жалобах на отключение света от жителей Кереджа в пригороде Тегерана.

Утром 23 марта ЦАХАЛ объявил о начале широкомасштабных ударов по инфраструктуре иранской столицы. Агентство Fars сообщило, что взрывы были слышны в пяти районах города.

Ранее президент США Дональд Трамп пригрозил уничтожить электростанции Ирана, если Исламская Республика не снимет блокаду с Ормузского пролива в течение 48 часов. Тегеран в случае атаки на свою энергетическую инфраструктуру пообещал ударить «по всем объектам энергетической, информационно-технологической и опреснительной инфраструктуры» в регионе.