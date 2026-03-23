Государственное телевидение сообщило в понедельник, что в результате удара по иранской телекомпании погиб один человек.

«В результате удара по телерадиостанции на юге Ирана погиб по меньшей мере один человек», — сообщило в понедельник государственное телевидение, передает The Guardian.

«На 100-киловаттный AM-передатчик Центра радио и телевидения Персидского залива была совершена атака американо-израильской армии», — говорится в сообщении государственного Исламского вещательного управления Ирана, цитируемом AFP.

В результате этой атаки, противоречащей международному праву, погиб один из сотрудников службы безопасности центра, еще один человек получил ранения.