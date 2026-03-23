Из шести британских боевых кораблей с системами ПВО и ПРО на территории страны находится только один, и его возможностей недостаточно для защиты Лондона, сообщает The Sun со ссылкой на бывших военных.

Королевские ВМС располагают шестью эсминцами типа 45, предназначенными для отражения воздушных атак, но в строю сейчас только два, сообщил The Sun отставной генерал Ричард Бэрронс. Один из них, HMS Dragon, находится в Средиземном море, а единственный эсминец на территории Великобритании — HMS Duncan — базируется в Портсмуте, более чем в 100 км от Лондона.

Радиус поражения HMS Duncan составляет около 150 км, однако, по словам бывшего офицера британской разведки Филиппа Ингрэма, этого недостаточно для защиты столицы. «Лондон в данный момент незащищён», — отметил он.