За минувшие сутки полиция обнаружила пятерых без вести пропавших человек. Об этом сообщает пресс-служба МВД Азербайджана.

В тот же день сотрудники полиции раскрыли 29 преступлений на территории страны. В общей сложности 13 человек, находившихся в розыске, в том числе 5 должников, были задержаны и переданы в соответствующие службы.

Кроме того, зарегистрировано 3 факта, связанных с наркотиками, и 6 случаев незаконного хранения оружия и боеприпасов. В ходе полицейских мероприятий задержаны 24 человека, подозреваемых в совершении преступлений.