Армения начала наращивать закупки турецких помидоров на фоне сокращения поставок из Ирана.

Как сообщают армянские СМИ, импортеры практически прекратили ввоз иранской продукции и переориентировались на турецкий рынок. По словам представителей тепличного бизнеса, это уже отражается на ценах. Из-за более доступной импортной продукции местным производителям приходится снижать стоимость, чтобы оставаться конкурентоспособными.

Отмечается, что, несмотря на развитие собственной тепличной отрасли, импорт овощей в последние годы вновь растет. В частности, объем ввоза помидоров увеличился с чуть более 2 тыс. тонн в 2021 году до более чем 6,8 тыс. тонн в 2025 году.