Индийский рупий в понедельник обновил исторический минимум по отношению к доллару США на фоне обострения ситуации на Ближнем Востоке и растущих опасений относительно перебоев в поставках энергоресурсов.

Как сообщает Report Reuters, курс национальной валюты Индии снизился до 93,84 рупии за доллар, превысив предыдущий антирекорд в 93,7350, зафиксированный в пятницу.

На этом фоне ослабление продемонстрировали и другие валюты Азии — их снижение составило от 0,1% до 0,8%. Давление усилилось после того, как надежды на деэскалацию конфликта снизились, а противостояние между Вашингтоном и Тегераном продолжается уже четвертую неделю.

Обострение ситуации в регионе также спровоцировало резкий рост цен на нефть.

По оценке Международного энергетического агентства, текущий энергетический кризис по масштабам превышает оба нефтяных шока 1970-х годов вместе взятые.

Рупий остается одной из наиболее уязвимых к росту нефтяных цен валют в регионе. С начала конфликта она ослабла примерно на 3%.

Аналитики Bank of America Global Research прогнозируют, что к июню 2026 года курс может достичь 94 рупий за доллар, тогда как ранее ожидался более благоприятный сценарий с уровнем около 89 рупий.