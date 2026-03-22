Советник президента ОАЭ Анвар Гаргаш выступил с заявлением на фоне конфликта, в котором завуалированно поддержал идею смены власти в Иране.

По его словам, речь должна идти не только о прекращении огня, но и о долгосрочных решениях безопасности в Персидском заливе.

«Наше мышление не останавливается на прекращении огня, а скорее обращается к решениям, которые обеспечивают продолжительную безопасность в Персидском заливе, сдерживая ядерную угрозу, ракеты, беспилотники и запугивание в проливах», — отметил Гаргаш.

Он добавил, что невозможно допустить превращение нынешней агрессии в постоянную угрозу для региона.