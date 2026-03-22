Страны Персидского залива предупредили администрацию США о серьёзных рисках в случае ударов по иранским электростанциям, сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на источники.

По их данным, союзники Вашингтона в регионе опасаются, что ответные действия Ирана поставят под угрозу энергетическую и водную инфраструктуру стран Залива, а также могут ударить по мировой экономике.

Источники отмечают, что представители ряда государств уже несколько дней выражают недовольство отсутствием влияния на решения США.

Попытки арабских стран инициировать мирные переговоры между Ираном и США, по их словам, успеха не принесли.