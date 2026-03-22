Куба готовится к вероятному военному вторжению со стороны США. Об этом заявил заместитель министра иностранных дел Карлос Фернандес де Коссио, передаёт NBC News.

По его словам, отсутствие таких мер было бы наивным «глядя на происходящее в мире».

«Наши вооруженные силы всегда готовы, и фактически в настоящее время они готовятся к возможности военной агрессии», — отметил он.

В то же время в Гаване подчеркнули, что рассчитывают на мирное урегулирование и «не видят причин», по которым вторжение должно произойти.