С начала войны в Иране повреждено более 80 000 гражданских объектов. Об этом сообщает CNN со ссылкой на иранские СМИ.

В число объектов входят жилые дома, медицинские учреждения и школы.

По данным главы иранского Красного Полумесяца Пира Хоссейна Коливанда, только в провинции Тегеран пострадали 498 школ, 275 медицинских и фармацевтических учреждений, а также 7 центров организации.

Накануне Минздрав Ирана сообщил о гибели 208 детей и 234 женщин с начала конфликта, не уточнив общее число жертв.

В свою очередь, Human Rights Activists News Agency сообщает о 1406 погибших среди гражданского населения, 1167 погибших военнослужащих и 657 человек, личности которых не установлены.