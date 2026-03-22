Посол США при ООН Майк Уолц выступил в защиту угроз президента США Дональда Трампа атаковать энергетическую инфраструктуру Ирана. Об этом сообщает The New York Times.

В интервью телеканалам Fox News и CBS News он заявил, что газовые тепловые электростанции Ирана являются законными целями, утверждая, что значительная часть энергетической инфраструктуры страны контролируется Корпусом стражей исламской революции.

«Президент не собирается шутить. Он стоит на своих красных линиях и не позволит этому режиму держать в заложниках мировые запасы энергоносителей и экономику», — заявил Уолц.