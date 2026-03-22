Сын последнего шаха Ирана Реза Пехлеви заявил, что инфраструктура Исламской Республики используется для «репрессий и террора», и призвал к «демонтажу действующего режима».

По его словам, гражданская инфраструктура страны принадлежит иранскому народу и должна быть сохранена.

Пехлеви обратился к президенту США Дональду Трампу и премьер-министру Израиля Биньямину Нетаньяху с призывом продолжать удары по структурам режима, избегая при этом повреждения гражданской инфраструктуры.

Он также выразил уверенность, что «час свободы Ирана близок» при поддержке США и Израиля.