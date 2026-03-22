Управление гражданской авиации Кувейта направило официальную ноту протеста в Международную организацию гражданской авиации (ИКАО) в связи с атаками Ирана. Об этом сообщает телеканал Al Jazeera.

В кувейтских авиавластях заявили, что действия Тегерана представляют серьёзную угрозу для гражданской авиации и нарушают международные соглашения.

«Мы направили официальный протест в ИКАО в связи с серьезными нарушениями и нападениями со стороны Ирана», — подчеркнули в ведомстве.

По их оценке, удары создают прямую опасность для пассажиров и воздушного сообщения в регионе.

На этом фоне воздушное пространство Кувейта остаётся закрытым с конца февраля.