Лидер демократов в Палате представителей Конгресса США Хаким Джеффрис выступил с резкой критикой президента США Дональда Трампа и его политики на Ближнем Востоке, призвав к «смене режима» в стране.

По словам Джеффриса, действия администрации привели к негативным последствиям как внутри США, так и за рубежом.

«Дональд Трамп и республиканские экстремисты развязали безрассудную войну по собственному желанию на Ближнем Востоке. Цены на бензин резко выросли, миллиарды тратятся впустую, и наша страна стала менее безопасной. Нам нужна смена режима в Америке», — заявил он.

В ответ Дональд Трамп обрушился с критикой на Демократическую партию, резко ужесточив риторику.

«После гибели Ирана, величайшим врагом Америки стала крайне некомпетентная левая демократическая партия!» — заявил президент США.