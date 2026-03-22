Самолёт авиакомпании «Аэрофлот», выполнявший рейс Москва–Баку, совершил аварийную посадку в аэропорту Шереметьево.

Как сообщили в компании, воздушное судно столкнулось с птицей.

«В соответствии с правилами обеспечения полетов командир воздушного судна рейса SU1854 Москва — Баку за 22 марта принял решение о возврате в аэропорт вылета по причине столкновения воздушного судна с птицей после взлета», — говорится в сообщении.

В компании добавили, что в целях соблюдения максимально допустимого посадочного веса самолет вырабатывал топливо, оставаясь в зоне ожидания. Посадка была выполнена в штатном режиме в 12:09 мск (13:09 по Баку), подчеркнул авиаперевозчик.

Отмечается, что на момент приземления параметры работы обоих двигателей находились в норме. В пресс-службе «Аэрофлота» также сообщили, что рейс будет выполнен на резервном самолете в связи с дополнительной технической проверкой предшествующего судна после инцидента.