Два малоэтажных здания обрушились в районе Фатих в Стамбуле, под завалами есть люди.

Как сообщает телеканал TRT, на месте происшествия работают медики и спасатели. Удалось вызволить из-под завалов трех человек. Продолжаются поиски еще двоих.

По предварительным данным, причиной обрушения стал взрыв газа.

Администрация Стамбула выступила с заявлением по инциденту.

«В воскресенье, 22 марта 2026 года, около 12:00 в районе Фатих, квартал Айвансарай, улица Эбе, в одном из зданий произошёл взрыв. По предварительным данным, он был вызван природным газом. В результате взрыва обрушились два здания, построенные вплотную друг к другу. На место происшествия направлены многочисленные группы AFAD, пожарные и медицинские службы, начаты поисково-спасательные работы. Пять человек, предположительно находившихся под завалами, были спасены и доставлены в больницы».



