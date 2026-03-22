Вооруженные силы Ирана нанесли успешный удар по израильскому международному аэропорту Бен-Гурион с применением передовых беспилотных летательных аппаратов Arash-2.

Об этом заявил официальный представитель иранской армии, передало агентство Tasnim.

«Армия успешно атаковала аэропорт Бен-Гурион сионистского режима с помощью передового беспилотника Arash-2», — отметил представитель иранских военных.

Он уточнил, что в ходе атаки применялись преимущественно аппараты этой модели, которые являются более совершенной и разрушительной версией БПЛА Kian и Arash-1. Дальность полета Arash-2, согласно его информации, составляет 2 тыс. км.