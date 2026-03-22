Один из детей кремлевских пропагандистов Маргариты Симоньян и Тиграна Кеосаяна тяжело болен.

Об этом рассказала главный редактор телеканала RT и медиагруппы «Россия сегодня» Симоньян в интервью Борису Корчевникову для ИС «Вести».

Симоньян рассказала, что когда ее муж режиссер Тигран Кеосаян в декабре 2024 года впал в кому, стало известно, что один из их детей неизлечимо болен.

«Когда Тигран ушел в кому, выяснилось, что очень тяжело и очень сложно болен один из наших детей. И это нельзя вылечить. Я и про это говорить не хочу. Просто чтобы понимать, что так не бывает… Просто катастрофа. Это единственное, что тогда меня вытащило из больницы. Когда Тигран попал в кому, я госпитализировалась вместе с ним и думала, что я буду с ним», — рассказала Маргарита Симоньян.

Напомним, Тигран Кеосаян скончался 26 сентября 2025 года. Незадолго до этого, 1 сентября, у Маргариты Симоньян обнаружили рак груди.