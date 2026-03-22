Более 60 человек погибли при ударе по больнице на юго-западе Судана — информацию об атаке сообщил глава ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус в соцсети Х.

По его словам, атаке подверглась больница Аль-Дейн — это не первое нападение на медицинские учреждения в Судане.

В результате погибли по меньшей мере 64 человека, в том числе 13 детей, две медсестры, один врач и несколько пациентов, сообщил глава ВОЗ.

Пострадали 89 человек, в том числе восемь медицинских работников, и были повреждены педиатрическое, родильное и отделение неотложной помощи больницы.

«В результате этой трагедии общее число погибших в результате нападений на медицинские учреждения во время войны в Судане превысило 2000 человек. За почти три года конфликта ВОЗ подтвердила, что в результате 213 нападений на медицинские учреждения погибли 2036 человек», — заявил Гебрейесус.

По словам главы ВОЗ, в настоящее время учебная больница Аль-Дейн не функционирует из-за масштабных повреждений, причиненных нападением, что привело к критическому сбою в предоставлении жизненно важных медицинских услуг.