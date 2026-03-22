Поисково-спасательные службы обнаружили тела шести из семи человек, находившихся на борту военного вертолета, который потерпел крушение в территориальных водах эмирата.

Об этом сообщило Министерство внутренних дел Катара.

«В рамках продолжающейся поисково-спасательной операции для поиска пропавших без вести в результате крушения вертолета в территориальных водах страны были обнаружены тела шести из семи человек, находившихся на борту», — говорится в заявлении в X. Спасатели продолжают поиски последнего пропавшего без вести.

09:22 Военный вертолет, принадлежавший вооруженным силам Катара, потерпел крушение у берегов страны в результате технической неисправности.

Об этом сообщило министерство обороны эмирата в социальной сети X.

В ведомстве уточнили, что во время выполнения планового задания на борту произошла техническая неисправность, в результате чего воздушное судно упало в региональные воды государства.

Также в Минобороны заявили, что в настоящее время проводится поисковая операция по обнаружению членов экипажа и пассажиров вертолета.