Глава министерства иностранных дел Японии Тосимицу Мотэги сообщил, что один из двух японских граждан, ранее задержанных на территории Ирана, был освобожден и находится в Азербайджане.

В эфире местного телевидения он также отметил, что ведется работа над скорейшим освобождением второго соотечественника. По словам министра, освобожденный гражданин Японии в настоящее время находится в Азербайджане и вскоре прибудет на родину. Согласно данным внешнеполитического ведомства, он был задержан летом 2025 года, однако информация о предъявленных ему обвинениях не раскрывается.

Вторым задержанным является руководитель тегеранского отделения японской общественной телерадиовещательной корпорации NHK. Он был задержан 20 января.