Начальник Генштаба Израиля Эяль Замир заявил, что военная кампания против Ирана достигла примерно середины и уже нанесла значительный ущерб в военной и экономической сферах.

По его словам, операции будут продолжены, а ослабление обороны Ирана делает его более уязвимым и усиливает давление на руководство страны.

Комментируя удар по базе на Диего-Гарсия, Замир отметил, что речь идет о ракетах большой дальности, способных достигать европейских столиц, включая Берлин, Париж и Рим.

Он также сообщил, что утверждены новые планы действий против «Хезболлы» в Ливане.

По оценке израильского командования, конфликт остается в активной фазе и будет зависеть от дальнейшего развития ситуации.