Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что Москва была готова к урегулированию конфликта вокруг Украины еще во время саммита на Аляске, однако сейчас США проявляют нерешительность.

«Когда наши американские коллеги нам говорят: давайте Украину сейчас урегулируем… мы к этому были готовы еще на Аляске, теперь они начинают “колебаться”», — сказал он в эфире программы «Вспомнить все».

По словам Лаврова, американская сторона предлагает «изучить возможности для уступок», рассчитывая на новые экономические перспективы.

«Если мы готовы на нашей территории осуществлять взаимовыгодные проекты… то и они должны учитывать наши», — подчеркнул министр.