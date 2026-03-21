Иран предупредил, что США столкнутся с «непрецедентным» и «неожиданным» ответом в случае атаки на остров Харк — ключевой нефтяной объект страны.

По данным Tasnim со ссылкой на военный источник, Вашингтон не сможет удержать остров и может понести серьёзные потери.

Кроме того, среди возможных ответных мер рассматривается дестабилизация судоходства в районе Баб-эль-Мандебского пролива и Красного моря.

Ранее США уже наносили удары по военной инфраструктуре на острове Харк, который является основным узлом экспорта иранской нефти.