Католикосу всех армян Гарегину II не разрешили выехать из Армении для участия в похоронах Католикоса-Патриарха Грузии Илии II в Тбилиси.

Как сообщил адвокат Ара Зограбян, канцелярия католикоса получила приглашение на траурную церемонию и литургию, запланированные на 22 марта. Однако просьба временно разрешить выезд из страны была отклонена.

Ранее премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что вопрос участия Гарегина II в похоронах Илии II «не обсуждается».

Напомним, в феврале в отношении Гарегина II было возбуждено уголовное дело, связанное с лишением духовного сана бывшего главы Масисоцнской епархии Геворка Сарояна. В рамках этого дела ему запрещён выезд из страны.