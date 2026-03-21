Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев намерен продолжать работу в российских цифровых платформах, включая новый мессенджер Max.

По его словам, российские спецслужбы активно используют Telegram.

«Российские спецслужбы действовали и продолжают действовать в Украине через мессенджер Telegram. Мы знаем об этом, мы это обнаруживаем и противодействуем этому», — сказал он.

Зеленский отметил, что Украина также работает через Telegram в России, несмотря на ограничения.

«Я получил сообщение об их новой сети — Max. Мы также доберемся до Max», — подчеркнул он.

Кроме того, он раскритиковал политику Москвы в сфере связи и соцсетей.

«В России вводятся ограничения на социальные сети и мобильную связь с целью установления тотального контроля… Но это шаг назад, шаг на 100 лет назад», — заявил Зеленский.