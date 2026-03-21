Европейские страны, которые президент США призвал отправить военные корабли для сопровождения танкеров в Ормузском проливе, почти в полном составе отказались участвовать в «чужой войне». Трамп шокирован «неблагодарностью» Европы, которую «США всегда защищали», и вряд ли у него нет на нее ответа. Европейцы же, похоже, жаждут поражения американцев в войне против Ирана, чтобы стяжать себе лавры. Впрочем, Европа еще может поторговаться с Вашингтоном и помочь ему «кое-чем». Но – на каких условиях?

В ответ на призыв президента США к ряду союзников направить свои военно-морские силы в Ормузский пролив для сопровождения танкеров, Дональд Трамп получил сухой отказ. В том числе, от премьер-министра Великобритании Кира Стармера, отклонившего предложение о создании международной флотилии для защиты торгового судоходства в проливе (хотя сейчас Лондон пытается как-то устранить этот «промах»); министра обороны Германии Бориса Писториуса, заявившего: «Это не наша война, мы ее не начинали. … Американцы наряду с израильтянами выбрали этот путь. Мы высказали лишь весьма умеренную критику. Но следующий шаг грозит втянуть нас в этот конфликт».

Австралия тоже сказала – «нет», а глава МИД Нидерландов Том Берендсен пояснил, что отправка нескольких кораблей не исправит ситуацию. Ну и т.д.

И тогда родилась «гениальная идея» о применении производителями нефти безэкипажных катеров для сопровождения своих танкеров и контейнеровозов. Не будем вдаваться в разбор военно-технических возможностей, а, скорее, невозможностей успеха реализации этого плана, сообщим лишь о резюме, сделанном западными военными экспертами и аналитиками: инициатива полностью провальная.

Трамп, естественно, обрушился на рефьюзеров с критикой и угрозами. «Нам никто не нужен, мы — сильнейшая страна мира», — заявил он, добавив, что хотел лишь посмотреть, как отреагируют на его призыв другие государства, а они отреагировали так, как он ожидал. Вместе с тем Трамп задался вопросом: «Почему мы должны защищать страны, которые не защищают нас?». Он также считает, что такой подход к союзничеству очень плохо отразится на будущем НАТО.

Трамп, вероятно, отомстит «предателям»: об этом – ниже. Здесь же – о главном: почему «союзники» отказалась помогать ему в обеспечении безопасности Ормузского пролива, и насколько этот отказ не подлежит пересмотру.

Сказанное «союзниками» – «это не наша война», далеко не шаблонное. Во-первых, Иран не нападал ни на одну европейскую страну, поэтому ввязываться в конфликт им категорически не с руки. Во-вторых, они не простили президенту США отказ напрямую включиться в украинскую войну и финансировать ее. Кроме того, Европу беспокоит угроза Трампа аннексировать Гренландию, то есть часть территории ЕС; непонятная ситуация с «содержанием» НАТО Америкой; тарифная проблематика. А, главное, администрация Трампа «унизила» Европу тем, что отстранила ее от переговоров по ряду военно-политических проблем в мире, то есть продемонстрировала ее ненужность, незначительность и «бездарность».

Далее: Европа, введшая санкции против российских энергоносителей, и сама же от этого сильно пострадавшая, не прощает Трампу смягчения санкций в отношении российских нефти и газа, которое, по ее убеждению, работает на обогащение РФ и «проигрыш Украины в войне», что является «угрозой» для европейцев. И угрозой для них, ввяжись они в войну на Ближнем Востоке, станет очередной наплыв мигрантов, что приведет к социальным волнениям, политической напряженности и большим расходам.

Трамп, по сути, поставил так называемый «международный порядок», в котором Европа еще имела право голоса, с ног на голову, и о возвращении прежнего статус-кво в период президентства Трампа и его преемника (в случае победы кандидата-республиканца на следующих выборах) речи быть не может.

Сейчас Европа бьет себя в грудь – «Трамп объявил войну суверенному государству без разрешения ООН», то есть, по большому счету (в прямой ретроспективе) пошел по стопам самой Европы. И даже не поставил своих союзников в курс дела о планах США с Ираном. Так что – «все путем», ему не на что обижаться на европейцев.

А они, похоже, не просто не поддерживают США, а надеются на их поражение на Ближнем Востоке, что скажется на следующих выборах американского президента; то есть ставка делается на его – так необходимую для Европы – замену на кандидата, «уважающего» европейские интересы: в частности, не претендующего на Гренландию и ориентированного на полное «удушение» России.

Словом, у Европы есть основания «топить» Трампа – наконец-то она стала востребованной в ситуации с Ближним Востоком, от нее кое-что зависит, и так приятно сказать президенту США – «нет».

Правда, радость может оказаться преждевременной, поскольку отношения между США и Европой вносят раскол в НАТО, а ему, по всей видимости, не обойтись без американских миллиардов и вооружений, которых альянс может лишиться. Европа (НАТО), дождавшись своего сомнительного «превосходства» в заданной ситуации, то есть — нужды в них Соединенных Штатов, — пребывает в эйфории, не озаботившись тем, чтобы не став стороной конфликта на Ближнем Востоке, хотя бы для блезира учесть интересы американцев.

Вопрос: окончательно ли решение Европы не помогать Трампу? Думается, она несколько протрезвеет, если война Израиля и США затянется, и европейцы жестче, чем сейчас, столкнутся с несуразно высокими ценами на энергоносители, которые окончательно угробят их экономику и нанесут удар по военно-промышленному комплексу. И если США активизируются в переговорном процессе по Украине категорически не в пользу европейцев, живущих или делающих вид, что живут в страхе из-за «вот-вот» нападения на них России.

И тогда Европа начнет торговаться с Трампом (в обмен на припозднившуюся помощь ему) по Украине, по тарифам, по Гренландии, «долям» в НАТО и т.д.

Еще вопрос: позволит ли себе Трамп быть «слабым», и чем он может отомстить «союзникам», бросившим его в «беде». Трамп – человек изощренного ума, спонтанных решений, так что просчитать, какой «сладости» будет его месть – невозможно. Но из того, что лежит на поверхности: возможность США выхода из НАТО (Трамп намекал на это, хотя вскоре отверг такую вероятность), либо чувствительное для альянса изменение «правил игры» в нем.

Это не может стать неожиданностью – вспомним хотя бы недавнее заявление Трампа по НАТО, в котором подчеркнуто следующее: «Меня не удивляют их действия, поскольку я всегда относился к НАТО, для которого мы тратим сотни миллиардов долларов в год на защиту этих стран, как к улице с односторонним движением — мы будем защищать их, но они ничего не сделают для нас, особенно в трудную минуту».

Трамп также может прекратить передачу разведданных Украине; значительно увеличить импортные пошлины для «проштрафившихся» стран; изменить энергетическую политику не в пользу европейских государств (что будет читаться – во благо России и Китая).

Трамп, помнится, намекнул, что «партнеры» Вашингтона могут столкнуться с проблемами в Ормузском проливе после победы США над Ираном. «Это быстро привело бы в чувство некоторых наших «нерешительных» союзников, очень быстро!»

Будет ли победа такой, какой она грезится Трампу – неизвестно. Однако то, что «союзникам» США – пусть и временно – не посчастливится – сомнений не вызывает. По принципу «Око за око, глаз за глаз» — опять же, from Trump’s point of view.